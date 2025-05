Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Kleinglattbach: Hinweise auf Kinderansprecher - Polizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Dienstag (27.05.2025) und Mittwoch (28.05.2025) beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz durch einen Vater und die Schulleitung des Stromberg-Gymnasiums Hinweise auf einen sogenannten "Kinderansprecher" eingegangen sind, nahm die Polizei umgehend die Ermittlungen auf und führte erste Maßnahmen zur Aufklärung der Sachverhalte durch.

Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein Mann vergangenen Mittwoch (21.05.2024) ein zehnjähriges Mädchen während eines Schulausflugs in einem Zug und zwei Tage später nochmals in Kleinglattbach angesprochen haben soll. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen (28.05.2025). Im Bereich des Bahnhofs in Vaihingen an der Enz hat vermutlich wieder dieselbe Person ein elfjähriges Mädchen angesprochen.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben noch am Mittwochmittag (28.05.2025) einen ersten konkreten Verdacht. Der Verdächtige konnte im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen festgestellt und zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht werden. Die polizeilich notwendigen Maßnahmen, unter anderem eine Gefährderansprache, wurden durchgeführt.

Ungeachtet dessen wird das Polizeirevier Vaihingen an der Enz weiterhin geeignete Maßnahmen treffen und die Ermittlungen fortführen.

Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Ansprechen von Kindern führen regelmäßig zu besorgten Reaktionen und zur Verunsicherung bei Kindern, Eltern und Lehrern.

Dennoch bittet die Polizei um Besonnenheit, insbesondere was den Einsatz von Social-Media-Posts betrifft. Wir bitten Sie, sich an offiziell bestätigte Informationen zu halten.

Außerdem rät die Polizei, dass Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen, wie sie sich beim Ansprechen durch Unbekannte verhalten sollen:

- Verdächtige Personen bitte sofort der nächsten Lehrkraft melden. - Nach Möglichkeit die verdächtige Person/das verdächtige Fahrzeug beschreiben und das Kennzeichen notieren.

Keinesfalls zu Fremden ins Auto einsteigen.

- Die Kinder sollten wissen, dass ihre Eltern niemals ihnen fremde Personen mit der Abholung von der Schule beauftragen würden. - Kinder sollten lernen, deutlich "Nein" zu sagen. - In Gefahrensituationen gilt: Laut sein (um Öffentlichkeit herzustellen) und von dem Fremden weglaufen - Fremden niemals die eigene Adresse sagen, Adressaufkleber sollten niemals sichtbar am Schulranzen getragen werden. - Fremde Personen immer mit "Sie" anreden, so wird eine persönliche Distanz signalisiert.

Darüber hinaus bittet die Polizei, verdächtige Wahrnehmungen umgehend über den Notruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell