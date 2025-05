Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Widerstand nach versuchtem räuberischen Diebstahl geleistet

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchtem räuberischen Diebstahl, Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel, fahrlässiger Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim gegen einen 24-jährigen Mann, der am Dienstag (27.05.2025) gegen 21:00 Uhr im Bereich der Stuttgarter Straße und des Jakob-Sigle-Platzes in Kornwestheim auffiel.

Der 24-Jährige entwendete zunächst das Fahrrad eines 38-jährigen Mannes und fuhr damit laut schreiend im Bereich der Einmündung im Kreis. Dem 38-Jährigen und einem weiteren Passanten gelang es schließlich, den mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Täter einzufangen. Bei dem Gerangel um das Fahrrad stürzten die Männer zu Boden. Schließlich gelang es den beiden, den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festzuhalten.

Der Täter wehrte sich weiter und leistete Widerstand gegen seine vorläufige Festnahme und das Anlegen der Handschließen. Letztlich gelang es den Einsatzkräften jedoch den 24-Jährigen, der mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, unter Kontrolle zu bringen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus und von dort in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der 25-jährige Passant erlitt bei dem Gerangel leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen dauern an.

