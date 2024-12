Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl deckt zusätzlich eine Verkehrsstraftat auf

Rengsdorf (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 12:50 Uhr kam es in einem Supermarkt in Rengsdorf zu einem Diebstahl mehrerer Waren. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte eine 30-jährige Kundin, die den Markt mit einem vollen Einkaufskorb verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Die Mitarbeiterin verfolgte die Dame bis zu ihrem Pkw, wo sie diese aufforderte, die Waren herauszugeben. Der Beifahrer warf daraufhin die Waren aus dem Fenster, woraufhin die 30-Jährige mit dem Pkw auf die Mitarbeiterin zu fuhr, sodass diese zur Seite springen musste. Der Vorfall konnte zufällig durch einen Polizeibeamten des PP Koblenz beobachtet werden, der das Fahrzeug verfolgte und auf der B256 in der Gemarkung Bonefeld einer Kontrolle unterzog. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die hinzugezogenen Beamten der Polizei Straßenhaus fest, dass die Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell