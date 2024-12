Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht -Überholer schneidet anderen PKW und flüchtet

Friesenhagen (ots)

Am Montag dem 09.12.2024, befuhr gegen 23:10 Uhr, ein 65-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan die L278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Friesenhagen. Kurz vor der Ortsdurchfahrt von Höferhof wurde der Tiguan von einem bislang unbekannten PKW überholt. Der Überholdende unterschritt den Seitenabstand und kam dem Tiguan gefährlich nahe, so dass der 65-jährige nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte er jedoch einen Baum, kam nach von der Fahrbahn ab und blieb in einer Wiese stehen. Es entstand Sachschaden an dem VW, dem Baum sowie der Wiese. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Das überholende Fahrzeug setze seine Fahrt weiter fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

