Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Bietigheim-Bissingen: Senior übergibt Bargeld an Betrüger

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter nahmen am Dienstag (27.05.2025) telefonisch Kontakt zu einem 82 Jahre alten Mann aus Bietigheim-Bissingen auf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und machte dem Senior durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen. Damit die Tochter auf freien Fuß entlassen werden könne, sei die Entrichtung einer Kaution erforderlich, so erklärte ein angeblicher Staatsanwalt dem 82-Jährigen die Situation. In der Folge übergab der Senior gegen 17.00 Uhr einem noch unbekannten Mann in Ludwigsburg im Bereich Schorndorfer Straße und Mühlstraße mehrere Tausend Euro in bar. Der Abholer wird als etwa 180 cm groß mit dunkelblondem Haar und Dreitagebart beschrieben. Die dunkle Kleidung des Mannes soll an den Schnitt einer Uniform erinnert haben. Zudem soll er einen Pullover mit der Aufschrift "Justiz" unter der Jacke getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell