POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter belästigt Frau - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 37-jährige Frau wurde am Montag (26.05.2025) gegen 17:45 Uhr im Liegnitzer Weg in Sindelfingen von einem noch unbekannten Mann belästigt. Dieser sei der 37-Jährigen von der Böblinger S-Bahn-Haltestelle "Goldberg" zunächst über das sogenannte Elefantenbrückle in der Leipziger Straße gefolgt. Hier habe er sich ihr genähert und stöhnende Geräusche von sich gegeben. Als die Frau anschließend am Berliner Platz eine Bäckerei betrat, habe sich der Unbekannte auf eine gegenüberliegende Bank gesetzt. Etwas später bemerkte die 37-Jährige den Unbekannten erneut, als sie im Bereich des Liegnitzer Wegs unterwegs war. Dort habe er sich ihr erneut genähert, sie am Arm festgehalten und ihr ans Gesäß gefasst. Die 37-Jährige schlug dem Unbekannten daraufhin mit ihrem Mobiltelefon gegen den Kopf, so dass er von seinen Handlungen abließ und in unbekannte Richtung weglief. Der Täter soll etwa 175 cm groß und rund 40 Jahre alt gewesen sein. Er wurde als südländischer Typ mit kurzen dunklen Haaren und einer Glatze auf dem Oberkopf beschrieben. Auffällig sei eine große Narbe an der rechten Kopfseite gewesen. Weiter habe er Arbeitskleidung getragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

