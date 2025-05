Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Nach Ausweichmanöver Getränkekisten verloren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine stundenlange Teilsperrung und knapp 15 Kilometer Rückstau waren das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Dienstagmorgen (27.05.2025) gegen 03:40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) in Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Flughafen/Messe in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker war auf dem dritten Fahrstreifen unterwegs und übersah mutmaßlich beim Fahrstreifenwechsel nach rechts ein dortiges Sattelzuggespann. Der 49-jährige Lenker des Sattelzugs wich dem Lkw aus, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Hierbei riss die Plane des Aufliegers und etwa 30 Getränkekisten fielen auf die Fahrbahn. Der Auflieger war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Umladung durch das THW und der Straßenreinigung durch die Autobahnmeisterei waren die beiden rechten Fahrstreifen bis etwa 11:30 Uhr gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

