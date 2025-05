Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbruch in der Hutwiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (23.05.2025) und Montagmorgen (26.05.2025) gewaltsam Zutritt in eine Werks-Cafeteria in der Hutwiesenstraße in Magstadt. Im Gebäudeinneren hebelten die Einbrecher mehrere Bürotüren auf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Firmen in Magstadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6043236) sowie Sindelfingen-Maichingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6043293) wird geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell