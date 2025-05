POL-LB: Magstadt: Einbruch in Firmenkomplex

Ludwigsburg (ots) - Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins und einer Blutentnahme endete die Fahrt für einen 28 Jahre alten Audi-Lenker am Freitagabend (23.05.2025) in Vaihingen an der Enz. Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, kollidierte der 28-Jährige gegen 23.20 Uhr zunächst mit einem am Fahrbahnrand der Stuttgarter Straße geparkten Audi A3. Ohne ...

