POL-LB: Vaihingen an der Enz: 28-Jähriger alkoholisiert in zwei Unfälle verwickelt

Ludwigsburg (ots) - Ein 65 Jahre alter Mann befindet sich seit Freitag (23.05.2025) in Untersuchungshaft, nachdem er am Abend zuvor in der Ziegelgartenstraße in Vaihingen an der Enz in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem 20-Jährigen verwickelt gewesen sein soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ...

mehr