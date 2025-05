Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: 65-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 65 Jahre alter Mann befindet sich seit Freitag (23.05.2025) in Untersuchungshaft, nachdem er am Abend zuvor in der Ziegelgartenstraße in Vaihingen an der Enz in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem 20-Jährigen verwickelt gewesen sein soll.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren gegen 23.50 Uhr zunächst der 20-Jährige und seine 18 Jahre alte Freundin in Streit geraten. Als die 60 Jahre alte Mutter des jungen Mannes versuchte, diesen zu schlichten, gerieten auch Mutter und Sohn in Streit. Als der 20-Jährige eine Vase in Richtung der 60-Jährigen warf, soll der 65 Jahre alte Bekannte der Mutter dazwischen gegangen sein.

Daraufhin soll sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem 20 und dem 65-Jährigen entwickelt haben, in deren Verlauf der Tatverdächtige seinen jüngeren Kontrahenten unter anderem im Brustbereich mit einem Messer verletzt haben soll.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte den 65-Jährigen kurz darauf widerstandslos vorläufig festnehmen. Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Freitag (23.05.2025) einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und wies den 65 Jahre alten Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern derzeit noch an und richten sich wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie Körperverletzung auch gegen den 20 Jahre alten Mann.

