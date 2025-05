Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Peugeot-Lenker kollidiert mit Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet ein 66 Jahre alter Peugeot-Boxer-Lenker am Samstag (24.05.2025) gegen 16.35 Uhr mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Der 66-Jährige fuhr auf der Landesstraße 1187 von Leonberg kommend in Richtung Glemseck als er den bisherigen Erkenntnissen zufolge mehrmals gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Im Bereich der Einmündung zur Straße "Rappenhof" geriet er so weit auf die Gegenfahrbahn, dass er einen entgegenkommenden VW eines 31-Jährigen streifte. Anschließend gefährdete der 66-Jährige mutmaßlich einen ebenfalls entgegenkommenden Motorradlenker, ehe der Peugeot zum Stehen kam.

Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell