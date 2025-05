Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 39-Jähriger von Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann war am Sonntag (25.05.2025) gegen 18.00 Uhr zu Fuß in Besigheim im Bereich der Treppen zwischen der neuen Fußgängerbrücke über die Enz und der Bügelestorstraße unterwegs, als er angegriffen wurde. Mehrere noch unbekannte Männer sprühten dem 39-Jährigen mutmaßlich Pfefferspray in das Gesicht und schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf des Mannes. Anschließend flüchteten die Täter. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keinen Erfolg. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell