Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in der Tiefgarage Bahnhofsvorplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:48 Uhr, wurden der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg über mehrere Notrufe eine Rauchentwicklung aus der Tiefgarage am Bahnhofsvorplatz gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen geriet aus bislang unbekannter Ursache ein in der Ebene 2 abgestelltes Leichtkraftfahrzeug (Pkw mit 45 km/h Beschränkung) in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Bahnhofsvorplatz und die Ladengeschäfte für den Publikumsverkehr für etwa drei Stunden gesperrt werden. Eine Räumung der angrenzenden Ladengeschäfte sowie der Wohnungen war nicht erforderlich. Sämtliche Gebäude waren nach der Belüftung durch die Feuerwehr wieder nutzbar. Zu einer Beeinträchtigung des angrenzenden Zugverkehrs kam es nicht. Das Fahrzeug wurde durch den Brand vollständig zerstört, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Tiefgarage konnte nach Überprüfung durch einen Statiker für den Betrieb wieder freigegeben werden. Die Feuerwehren Kornwestheim und Ludwigsburg sowie der Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. In das Einsatzgeschehen waren der Kreisbrandmeister und der Leitende Notarzt eingebunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell