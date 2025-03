Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Neue Polizeiwache im Herzen der Stadt Hückelhoven/ Mietvertrag unterzeichnet

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg und die Polizei in Hückelhoven freuen sich auf den Bau einer neuen, modernen Polizeiwache in der Stadt Hückelhoven. Investor und Vermieter für dieses Projekt wird die Arbeitsgemeinschaft ARGE Rathausquartier Hückelhoven, bestehend aus der Stadt Hückelhoven und der Stadtentwicklung Hückelhoven GmbH & Co. KG, sein. Heute wurde der Mietvertrag für die neue Polizeiwache feierlich unterzeichnet. Der Allgemeine Vertreter des Landrats, Herr Philipp Schneider, und der I. Beigeordnete der Stadt Hückelhoven, Herr Dr. Achim Ortmanns, haben damit den Weg für dieses zukunftsweisende Bauvorhaben geebnet. Die neue Wache wird an der Martin-Luther-Straße im Norden der Stadt entstehen und eine Mietfläche von rund 1800 m² umfassen. Diese Fläche verteilt sich auf das Erdgeschoss, das 1. und 2. Obergeschoss sowie Teile des 3. Obergeschosses. Hier werden der Wach- und Bezirksdienst sowie das Kriminalkommissariat untergebracht sein. Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags beginnt nun die Phase der detaillierten Bauplanung. Der Baubeginn ist für Mitte 2026 geplant, und die Fertigstellung sowie Übergabe der neuen Wache sollen im Sommer 2028 erfolgen. Diese moderne Einrichtung wird den aktuellen Standards entsprechen und den Polizeibeamten eine zeitgemäße Arbeitsumgebung im Herzen von Hückelhoven bieten. Das derzeitige Gebäude der Polizeiwache ist veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher blicken die Mitarbeiter der Polizei Hückelhoven mit großer Vorfreude auf den Umzug in die neuen Räumlichkeiten, die nicht nur funktional, sondern auch architektonisch ansprechend gestaltet sein werden. Der Allgemeine Vertreter des Landrats, Philipp Schneider, ist zufrieden, dass die Suche nach einem neuen Sitz für die Polizeiwache in Hückelhoven nun zu einem guten Ergebnis geführt hat. "Wir freuen uns darüber, mit der neuen Polizeiwache zukünftig im Herzen der Stadt Hückelhoven präsent und so noch besser für die Menschen erreichbar zu sein." Auch Bernd Jansen, Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, zieht ein positives Fazit. "Eine Polizeiwache im Zentrum der Stadt zu haben ist sicherlich ein großes Anliegen eines jeden Bürgermeisters. Zudem erfüllt sich damit auch der Wunsch von Rat und Verwaltung, die neue Polizeiwache als wesentlichen Baustein für das neue Quartier am Rathaus zu haben." Diese neue Polizeiwache stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Sicherheit und Stadtentwicklung von Hückelhoven dar und wird einen positiven Einfluss auf die gesamte Region haben.

