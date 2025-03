Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Geilenkirchen (ots)

Am Montag, 24. März, ereignete sich gegen 15.50 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Er war mit seinem Pedelec aus Richtung An der Linder in Richtung Herzog-Wilhelm-Straße unterwegs. Unmittelbar vor dem Radfahrer befuhr eine 31-jährige Frau aus Geilenkirchen die Konrad-Adenauer-Straße in gleicher Richtung. An einer Grundstückseinfahrt beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

