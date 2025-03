Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl mittels Kinderwagen

Hückelhoven (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Freitag (21. März), gegen 12.30 Uhr, in einer C&A Filiale an der Straße Wildauer Platz einen Mann und eine Frau, die einen offenbar leeren Kinderwagen schoben. Sie sprach die beiden an, woraufhin diese fluchtartig das Geschäft verließen. Im Kinderwagen fanden sich diverse Kleidungsstücke für Kinder. Da es in der Vergangenheit vermehrt zu Diebstählen von Kinderkleidung gekommen war, wurde das Geschehen angezeigt. Der Mann war etwa 50 bis 60 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte kurze, graumelierte, gewellte Haare. Er trug eine Brille und eine schwarze Jacke. Seine Begleiterin war 45 bis 50 Jahre alt und etwa 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie hatte ihre braunen Haare zum Zopf gebunden und trug einen Mundschutz. Beide wirkten osteuropäisch. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

