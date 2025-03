POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

Geilenkirchen-Leiffarth (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag (23. März) die Reifen eines an der Raiffeisenstraße parkenden Fahrzeugs zu demontieren, offenbar um sie samt Felgen zu entwenden. Drei Reifen wurden abmontiert, der vierte befand sich noch am Fahrzeug. Durch die Demontage entstanden Schäden am Pkw. Warum der Täter sie zurückließ, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen ...

