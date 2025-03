POL-HS: Stein auf Fahrbahn/ Zeugen gesucht

Heinsberg-Unterbruch (ots) - Zwischen 13 Uhr am 22. März (Samstag) und 9.40 Uhr am 23. März (Sonntag) drangen unbekannte Personen in zwei Fahrzeuge ein, die an der Wurmstraße und an der Straße Fell parkten. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse. Ob aus dem zweiten Pkw auch etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

