POL-HS: Brand in Firmengebäude

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Waldfeucht - Einbruch in Vierkanthof Am Freitag (21.03.2025), zwischen 04:30 Uhr und 14:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände eines Vierkanthofes in der Mühlenstraße in Waldfeucht. Auf dem Gelände brachen sie in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Wohnung. Die Täter entwendeten unter Anderem ...

