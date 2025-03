Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 22.03.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Waldfeucht - Einbruch in Vierkanthof

Am Freitag (21.03.2025), zwischen 04:30 Uhr und 14:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände eines Vierkanthofes in der Mühlenstraße in Waldfeucht. Auf dem Gelände brachen sie in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Wohnung. Die Täter entwendeten unter Anderem Bargeld, Schmuck sowie Dokumente. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort, sicherte Spuren und leitete die weiteren Ermittlungen ein.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das KK 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Wassenberg - Motorradfahrerin schwer verletzt

Freitagnachmittag, 21.03.2025, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weilerstraße in Wassenberg, bei welchem eine 60-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Die Motorradfahrerin befuhr die Weilerstraße. In Höhe eines Supermarktparklatzes beabsichtigte ein 37-jähriger Fahrzeugführer, vom Parkplatz auf die Weilerstraße in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Motorradfahrerin, welche zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

