POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Heinsberg/-Lieck (ots) - Unbekannte begingen vom 19. März (Mittwoch) auf den 20. März (Donnerstag) mehrere Sachbeschädigungen, vornehmlich in der Nähe des Lago Laprello. Die Tatorte lagen in der Fritz-Bauer-Straße, wo die Täter die Scheiben eines Baggers beschädigten und die Verglasungen von fünf Laternen entlang des Seerundwegs zerstörten. In der Straße Seeufer wurde durch einen Steinwurf die Fensterscheibe ...

mehr