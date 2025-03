Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen rund um den Lago

Zeugensuche

Heinsberg/-Lieck (ots)

Unbekannte begingen vom 19. März (Mittwoch) auf den 20. März (Donnerstag) mehrere Sachbeschädigungen, vornehmlich in der Nähe des Lago Laprello. Die Tatorte lagen in der Fritz-Bauer-Straße, wo die Täter die Scheiben eines Baggers beschädigten und die Verglasungen von fünf Laternen entlang des Seerundwegs zerstörten. In der Straße Seeufer wurde durch einen Steinwurf die Fensterscheibe eines Hauses beschädigt, ebenso wie drei Mülleimer, die entlang des Gewässers am Horster Weg aufgestellt waren. In der Franz-Eifler-Straße entstand zudem an einem weiteren Bagger durch einen Steinwurf ein Sachschaden an der Frontscheibe. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02451 920 0 zu melden. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell