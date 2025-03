Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen durch die Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Die Polizei Heinsberg führte am Dienstag (18. März), in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, erneut einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch. Die Kontrollen erfolgten wieder nach vorheriger Analyse der Verkehrsunfallentwicklung an gezielten Örtlichkeiten im Kreisgebiet. Darüber hinaus sollten durch Personen- und Fahrzeugkontrollen polizeilich relevante Erkenntnisse erlangt werden. Gegen zwei Verkehrsteilnehmer wurden Strafanzeigen gefertigt, weil ihre Kraftfahrzeuge nicht vorschriftsmäßig versichert waren. Bei der Überprüfung eines Verkehrsteilnehmers wurde festgestellt, dass dieser auf der Ladefläche einen ungesicherten Kunststoffkanister mit brennbarer Flüssigkeit neben einer ebenso ungesicherten Kettensäge transportierte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Gefahrgutverordnung gefertigt. Zur Überwachung der Geschwindigkeit wurden eine mobile Messstelle sowie vier weitere Lasermessstellen eingerichtet. Bei insgesamt 3642 gemessenen Fahrzeugen wurden 137 Verstöße festgestellt und geahndet, davon 130 Verwarngelder und 7 Ordnungswidrigkeiten Anzeigen. Eine Verkehrsteilnehmerin wurde in ihrer Probezeit mit 87 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen und fuhr somit nach Abzug der Toleranz 34 km/h zu schnell. Dies wird neben der Anzeige die Verhängung eines Fahrverbotes zur Folge haben. 20 weitere Verstöße wurden in den Bereichen Vorfahrt, Handybenutzung und falsches Verhalten von Radfahrern geahndet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell