Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Firmentransporter gewaltsam geöffnet

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 17. März (Montag), 17 Uhr, und dem 18. März (Dienstag), 7 Uhr, machten sich unbekannte Personen in der Gerhard-Welter-Straße gewaltsam an zwei abgestellten Firmentransportern zu schaffen. In einem Fall gelang es ihnen, in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen und eine Werkzeugmaschine zu stehlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell