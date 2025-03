POL-HS: Freiheitsstatue entwendet

Erkelenz (ots) - Zwischen dem 17. März (Montag), 17 Uhr, und dem 18. März (Dienstag), 7 Uhr, machten sich unbekannte Personen in der Gerhard-Welter-Straße gewaltsam an zwei abgestellten Firmentransportern zu schaffen. In einem Fall gelang es ihnen, in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen und eine Werkzeugmaschine zu stehlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr