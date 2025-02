FW-Schermbeck: PKW-Unfall

Schermbeck (ots) - Am Mittwochvormittag gegen 10:35 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" an die Einsatzstelle "Rehbach" alarmiert. An der Einsatzstelle öffneten die Einsatzkräfte gewaltsam die Wohnungstür und übergaben anschließend die Einsatzstelle an die Polizei. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 11:50 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick ...

