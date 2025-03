Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer stürzt nach Kontakt mit Auto auf die Fahrbahn

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Dienstagabend (18. März) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Der 19-Jährige war mit seinem E-Scooter gegen 20.10 Uhr vom Kreisverkehr an der Tenholter Straße in Richtung Krankenhaus Erkelenz unterwegs. Dort touchierte ihn nach seinen Angaben ein Auto an seinem linken Arm, wodurch er auf die Fahrbahn fiel. Dabei verletzte er sich leicht. Der Wagen setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Pkw. Er oder sie beziehungsweise Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

