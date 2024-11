POL-DN: Einsatz an der Gesamtschule Aldenhoven-Linnich

Düren (ots) - Am späten Samstagabend (23.11.2024) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuen Jülicher Straße zu einem Raub. Der Geschädigte, ein 27-jähriger Dürener, erstattete jedoch erst am Montagabend Anzeige bei der Polizei. Nach Angaben des Geschädigten habe er am Samstag gegen 20:00 Uhr eine Gaststätte in der Neuen Jülicher Straße aufgesucht und dort einen 28-jährigen Mann, ebenfalls ...

mehr