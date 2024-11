Polizei Düren

POL-DN: Raub in Wohnung - Kriminalpolizei ermittelt

Düren (ots)

Am späten Samstagabend (23.11.2024) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuen Jülicher Straße zu einem Raub. Der Geschädigte, ein 27-jähriger Dürener, erstattete jedoch erst am Montagabend Anzeige bei der Polizei.

Nach Angaben des Geschädigten habe er am Samstag gegen 20:00 Uhr eine Gaststätte in der Neuen Jülicher Straße aufgesucht und dort einen 28-jährigen Mann, ebenfalls aus Düren, kennengelernt. Gemeinsam hätten die Männer alkoholische Getränke konsumiert. Da die Gaststätte um 22:00 Uhr schloss, seien beide zu der nahegelegenen Wohnung des Geschädigten gegangen, um dort weiter zu trinken.

In der Wohnung sei der Geschädigte gegen 23:30 Uhr plötzlich vom Beschuldigten ins Gesicht geschlagen worden. Aufgrund seines Alkoholkonsums habe er sich nicht zur Wehr setzen können und sei anschließend eingeschlafen. Am nächsten Morgen habe er festgestellt, dass sein Handy, ein Autoschlüssel und Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich aus der Wohnung entwendet worden seien.

Aufgrund von Hinweisen des Geschädigten, wonach der Tatverdächtige in der besagten Gaststätte arbeiten soll, konnte der 28-Jährige schnell identifiziert werden. Im Rahmen der Ermittlungen gab der Mann an, zwar mit dem Geschädigten in der Kneipe Alkohol konsumiert, die Lokalität jedoch nach Ladenschluss allein in Richtung Innenstadt verlassen zu haben. Er habe die Wohnung des Geschädigten nicht betreten.

Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte zwar kein Diebesgut aufgefunden werden, jedoch führte der Mann Betäubungsmittel mit sich, die von den Einsatzkräften sichergestellt wurden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell