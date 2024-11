Polizei Aachen

POL-AC: Auto touchiert Verkehrszeichen - Zeugensuche nach Verkehrsunfall-Flucht

Eschweiler (ots)

Nach einer Verkehrsunfall-Flucht am 30.10.2024 sucht die Polizei Aachen nach Zeugen.

An oben benanntem Mittwoch gegen 16:50 Uhr soll nach bisherigen Ermittlungen ein silberner Pkw beim Abbiegevorgang aus der Straße In der Krause in Richtung Dürener Straße ein Verkehrsschild touchiert haben. Anschließend soll der unbekannte Fahrer in Richtung Weisweiler davongefahren sein, ohne den Schaden zu melden. Zeugen beobachteten das Ganze und meldeten den Vorfall der örtlichen Polizei.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird insbesondere ein Zeuge, der sich in seinem Auto hinter dem flüchtigen Fahrzeug befunden hat und einem Zeugen das Kennzeichen nannte. Zeugen können sich bei den Ermittlern unter 0241-9577 42101 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0) melden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell