POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall auf der Zweifaller Straße

Stolberg (ots) - Gestern Mittag (07.11.2024 12:30 Uhr) sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Salmstraße ausgerückt. Eine 78-jährige Anwohnerin verstarb noch am selben Abend in Folge ihrer schweren Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden durch Rauchgase verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist zurzeit nicht bewohnbar, die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die ...

