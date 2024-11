Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Eschweiler (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer sind gestern Nachmittag (10.11.24, 15.00 Uhr) in der Südstraße zwei Personen schwer verletzt worden. Der 36-jährige Motorradfahrer war in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs als er mit dem 76-jährigen Radfahrer zusammenstieß, der eine Überquerungshilfe nutzte. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (am)

