Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Diebstahl aus Pkw beobachtet

Wegberg-Wildenrath (ots)

Ein Anwohner der Elisabethstraße beobachtete am 24. März (Montag), gegen 6 Uhr, eine unbekannte männliche Person, die sich längere Zeit in der Nähe seines Fahrzeugs aufhielt. Als der Unbekannte dies bemerkte, entfernte er sich, konnte jedoch durch den Eigentümer des Pkw aufgehalten und angesprochen werden. Dieser stellte fest, dass der Mann zwei ADAC Karten sowie eine Tankkarte aus dem Fahrzeug entwendet hatte. Er forderte ihn auf, diese zurück zu geben. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare, war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und trug einen Schnurrbart. Er war mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich, in dessen Seitentasche sich eine orange Thermoskanne befand. Nach Angaben des Zeugen wirkte er Arabisch. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

