Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen

L1107: Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 68-jähriger BMW-Lenker gegen 01:00 Uhr die Löchgauer Straße aus Richtung der B27 kommend in Richtung Löchgau. Nach bisherigen Ermittlungen verlor der Fahrer aufgrund Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend kollidierte der BMW zunächst mit einem Baum, überschlug sich und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Am BMW und dem Baum entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Neben zwei Streifen des Polizeireviers Bietigheim waren ein Rettungswagen und die Feuerwehr vor Ort eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten war die Löchgauer Straße für insgesamt eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell