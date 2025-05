Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorradfahrer entzieht sich der Kontrolle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Samstag fiel einer Streife des Polizeireviers Böblingen gegen 00:30 Uhr ein Motorradfahrer auf, der die Otto-Lilienthal-Straße im Industriegebiet Hulb befuhr und hierbei seine Maschine der Marke Kawasaki unter Anderem laut aufheulen lies. Nachdem der bislang unbekannte Fahrer erkannte, dass er durch die Streife einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte er sein Motorrad stark und fuhr über die Heinkelstraße in die Calwer Straße in Richtung Dagersheim ein. Dort erhöhte er die Geschwindigkeit auf geschätzt 200 km/h, um vor der Polizeistreife zu flüchten. Diese konnte während der Nachfahrt noch beobachten, wie der Fahrer des Motorrades über die Schickardstraße zurück ins Industriegebiet Hulb und von dort weiter nach rechts in die Herrenberger Straße flüchtete. Auf Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Ehningen gelangte das Motorrad dann außer Sicht. Der mutmaßlich männliche Fahrer hatte eine schlanke Statur und trug einen mattschwarzen Helm, einen hellen Oversize-Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Zeugen, die Angaben zum Fahrer und zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter 07031/13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell