Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Hotel

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (22.05.2025) 20:30 Uhr und Freitag (23.05.2025) 06:00 Uhr gewaltsam Zutritt in den Bürotrakt eines Hotels in der Hildrizhauser Straße in Herrenberg. Nachdem die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt hatten, entwendeten sie aus dem abgeschlossenen Rezeptionsbereich einen Tresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Die entstandene Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

