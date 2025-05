Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pfefferspray in Linienbus versprüht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen eine noch unbekannte Person, die am Donnerstag (22.05.2025) gegen 18:50 Uhr in der Buslinie 533 in Ludwigburg in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll. Nachdem im Bus mehrere unbekannte Fahrgäste miteinander in Streit geraten waren, ging der 33-jährige Busfahrer an der Haltestelle Aldinger Straße zu der Personengruppe, um zu schlichten. Einer der Streitenden sprühte in diesem Moment mutmaßlich Pfefferspray in Richtung der drei anderen Beteiligten. Der Busfahrer wurde von dem Spray im Gesicht getroffen und erlitt leichte Verletzungen. Die Beteiligten ließen den Busfahrer anschließend zurück und liefen in unbekannte Richtung weg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

