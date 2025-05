POL-LB: sicher.mobil.leben" - Kinder im Blick

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Zum 7. Mal findet am 3. Juni 2025 der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben" für mehr Verkehrssicherheit statt, der sich jedes Jahr einem wechselnden Schwerpunktthema widmet. Dieses Jahr dreht sich alles um die schwächsten und unerfahrensten Verkehrsteilnehmenden: die Kinder.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg, das sich bislang an allen bundesweiten Schwerpunktaktionen beteiligt hat, wird auch dieses Jahr wieder Teil der Kontrollaktion sein.

Nachdem es im Jahr 2023 in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg einen Anstieg um knapp 25 Prozent auf 177 Verkehrsunfälle mit Kindern gegeben hatte, ging diese Zahl im Jahr 2024 auf 160 Unfälle zurück. Etwas mehr als 50 Prozent der Unfälle verursachten die Kinder selbst. Dies bedeutet aber auch, dass nahezu dieselbe Anzahl von Unfällen von Verkehrsteilnehmenden verschuldet wurden, die als erfahrener und geübter gelten dürften.

Die Polizei wird ihre Aufmerksamkeit am 3. Juni somit nicht nur auf die Kinder und Jugendlichen richten, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden und das Miteinander im Straßenverkehr im Auge haben. Dabei wird die besondere Schutzwürdigkeit der Risikogruppe in den öffentlichen Fokus gerückt.

"Die Sicherheit unserer Kinder liegt uns allen besonders am Herzen. Sie gehören im Straßenverkehr jedoch zu den Schwächsten und sind aufgrund ihrer Größe und schmalen Silhouette oft erst spät erkennbar", erklärt der Leiter des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Thomas Wild. "Im Jahr 2024 haben wir im Zuge unserer Präventionsarbeit mehr als 30.500 Vorschul- und Schulkinder mit eigens auf diese Zielgruppe abgestimmten Trainings auf die Gefahren auf ihren Schulwegen vorbereitet. Mein Appell gilt deshalb den Erwachsenen: Passen Sie speziell auf die Kleinsten auf. Ablenkung kostet Sekunden, Sekunden kosten Leben. Bitte sind Sie besonders rücksichtsvoll und vor allem sind Sie aufmerksam! So schützen Sie diese Risikogruppe und unterstützen uns bei einem unserer zentralen Schwerpunkte der Verkehrssicherheitsarbeit."

