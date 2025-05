Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Sindelfingen wurde am Mittwoch (21.05.2025) Opfer von Trickdieben. Gegen 11:00 Uhr stand ein bislang unbekannter Täter vor dem Küchenfenster der Frau in der Wilhelm-Haspel-Straße in Sindelfingen und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Die Seniorin gewährte ihm und kurz darauf einem weiteren Unbekannten Einlass in ihre Wohnung. Während einer der Täter die hochbetagte Frau in ein Gespräch verwickelte, lief der andere Täter in sämtliche Wohnräume. Als nach einiger Zeit die Tochter der Seniorin dazukam, verließen beide Unbekannte unter einem Vorwand das Haus. Im Nachgang fiel der Seniorin auf, dass mehrere Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten. Die Diebe werden beide beschrieben als etwa 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Ein Täter hatte kurze dunkle und der andere Täter kurze dunkelblonde Haare. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch unter 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

