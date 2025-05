Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Sitzgruppen an Grillplätzen angezündet

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (21.05.2025) gegen 21:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter mutmaßlich eine an einer Grillstelle in der Kanalstraße in Kirchheim am Neckar befindliche Sitzgruppe an. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Einem Zeugen fielen drei Jugendliche auf, die von der Brandstelle davonrannten. Bei den Jugendlichen soll es sich um zwei Jungs, davon einer mit schwarzen Locken und ein Mädchen handeln. Ob die drei etwas mit dem Brandausbruch zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bereits in der Nacht auf Sonntag (18.05.2025) brannte gegen 01:15 Uhr eine Sitzgarnitur an einer Grillstelle in der Kirchheimer Weinterrasse. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

