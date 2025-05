Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: "Vom Schulhof auf den Campus" - das Karrieremobil der Polizei Baden-Württemberg unterwegs im Landkreis Böblingen

Ludwigsburg (ots)

"Vom Schulhof auf den Campus": So Lautet der Name eines neuen Programms, mit dem sich die Polizei direkt auf dem Schulgelände an Schülerinnen und Schüler wendet, um über die Möglichkeiten des Polizeiberufs sowie den Weg zum Dualen Studium oder zur Ausbildung zu informieren. Hierzu wird das Karrieremobil der Polizei Baden-Württemberg im Mai und Juni 2025 auf den Schulhöfen von vier Gymnasien und einer Realschule im Landkreis Böblingen haltmachen. Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit, im Unterrichtsverlauf direkt auf ihrem Schulhof mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten der Einstellungsberatung zu sprechen, sich aber auch mit Berufsstartern und Ausbildungsbotschaftern auszutauschen. Weiter gibt es Informationen zu den Praktikumsmöglichkeiten bei der Polizei sowie zu weiteren Events der Einstellungsberatung, zum Beispiel der Polizei-Challenge in den Sommerferien (05.-07.08.2025), einem Familien-Infoabend an der Hochschule für Polizei am Standort Herrenberg am 06.06.2025 oder dem Tag der Ausbildung in Herrenberg am 13.07.2025.

Die Chancen für das Duale Studium oder eine Ausbildung bei der Polizei sind weiterhin sehr gut: Für das Jahr 2026 stehen rund 1.200 Plätze zur Verfügung.

Das Karrieremobil macht an folgenden Schulen und Terminen Halt:

Montag, 26.05.25, Gymnasium Rutesheim, Robert-Bosch-Straße 19, 71277 Rutesheim, 08.00 - ca. 17.00 Uhr

Dienstag, 27.05.25, Gymnasium Weil der Stadt, Max-Caspar-Str. 47, 71263 Weil der Stadt, 08.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch, 28.05.25, Andreae-Gymnasium Herrenberg, Schießtäle 33, 71083 Herrenberg, 07:45 - 17.00 Uhr

Dienstag, 03.06.25, Realschule Weil der Stadt, Jahnstraße 12, 71263 Weil der Stadt, 08.00 - 16.00 Uhr

Mittwoch, 04.06.25, Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg, Lindenstraße 4, 71229 Leonberg, 08.00 - 17.00 Uhr

Wer nicht die Möglichkeit hat, einen der genannten Termine wahrzunehmen, oder sich darüber hinaus informieren möchte, findet im Internet unter https://ppludwigsburg.polizei-bw.de/berufsinfo/ (für das Polizeipräsidium Ludwigsburg) oder https://www.karriere-polizei-bw.de/ (allgemein für den Polizeiberuf) weitergehende Informationen und Ansprechpersonen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell