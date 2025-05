Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Affstädt: Unfallflucht mit einer leichtverletzten Person - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (20.05.2025) gegen 06:00 Uhr auf einem Feldweg zwischen der Kreisstraße 1068 (K 1068) und der Rainstraße in Affstätt ereignete. Ein 17-jähriger Roller-Lenker war auf dem Feldweg von der K 1068 kommend unterwegs, als ihm ein dunkler Pkw entgegenkam. In Höhe der Kreuzung mit dem Feldweg, welcher zur Kreisstraße 1081 (K 1081) führt, fuhr der 17-Jährige nach links in eine Ausbuchtung, um dem Pkw Platz zu machen. Beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Pkw-Lenker das Zweirad des 17-Jährigen, der in der Folge stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der schwarze Pkw, bei dem es sich zum jetzigen Ermittlungsstand um eine Mercedes A-Klasse handeln soll, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

