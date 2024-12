Feuerwehr München

FW-M: Gartenhütte in Flammen (Großhadern)

München (ots)

Montag, 9. Dezember 2024; 1.52 Uhr

Am Waldrand

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist im Münchner Süden eine Gartenhütte in Brand geraten. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Alarmadresse ankamen, stand der Schuppen hinter einem Mehrparteienhaus bereits in Vollbrand. Der Einsatzleiter entschied sich deshalb, gleichzeitig drei Rohre einzusetzen und so, eine mögliche Brandausbreitung zu verhindern. Nachdem es gelang, die Flammen zügig niederzuschlagen, waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Mit zwei Kettensägen mussten das Dach und die Fassaden geöffnet werden. Über circa zwei Stunden löschten insgesamt acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz alle Glutnester ab. In der Holzhütte waren Gartengerätschaften sowie zwei Gasflaschen gelagert, welche im Laufe des Einsatzes aus dem Brandraum gebracht und in einem Gartenteich gekühlt wurden.

Zum Sachschaden und zur Brandursache können seitens der Feuerwehr München keine Aussagen gemacht werden.

