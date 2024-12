Feuerwehr München

FW-M: Zivilcourage rettet Leben (Sendling)

München (ots)

Donnerstag, 5. Dezember 2024, 21.18 Uhr

Implerstraße

Die richtige Einschätzung und das beherzte Handeln zweier Passanten haben einem 68-jährigen Mann das Leben gerettet.

In den Abendstunden waren zwei Männer in der Lindwurmstraße zu Fuß unterwegs. Dabei erkannten sie in einem gläsernen Balkon einen Mann, der am Boden lag und sich seltsam bewegte. Nachdem die beiden die Situation kurz beobachtet hatten, versuchten sie durch laute Zurufe an einem geöffneten Fenster Kontakt zu dem Bewohner herzustellen. Da sie allerdings keine Reaktion erhielten, wählten Sie den Notruf.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes verschafften sich über eine Leiter und das offene Fenster Zugang zur Wohnung. Nach kurzer Untersuchung konnten sie eine internistische Erkrankung diagnostizieren und die für den Mann lebensgefährliche Situation entschärfen. Noch während der Behandlung wurde der Patient wieder ansprechbar.

Durch das bewusste und schnelle Handeln der beiden Männer konnte das Leben des 68-Jährigen gerettet werden.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell