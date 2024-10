POL-EU: Ingewahrsamnahme

Bad Münstereifel-Mahlberg (ots) - Am 10. Oktober kam es in der Kreuzstraße in Bad Münstereifel-Mahlberg zu einem Küchenbrand. Eine 64-Jährige stellte eine Plastikverpackung auf den Herd und bemerkte nicht, dass dieser eingeschaltet war. Hierdurch geriet die Verpackung in Brand. Durch das Feuer wurde die Küche zerstört. Die 64-Jährige wurde durch den Brand verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

