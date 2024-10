Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am 10. Oktober wurde die Polizei um 9.45 Uhr zu einem Pferdehof in Euskirchen-Großbüllesheim gerufen.

Eine 55-jährige Pferdebesitzerin hatte eine rosa Substanz in den Futterboxen ihrer Pferde aufgefunden und die Polizei alarmiert. Im weiteren Verlauf konnte eine offene Packung Rattengift aufgefunden werden.

Die Weilerswisterin gab an, dass es bereits in den Tagen zuvor zu Sachbeschädigungen an den Tieren gekommen sei. Am 6. Oktober hatten Unbekannte einen Teil des Schweifs eines Pferdes abgeschnitten. Zudem konnten seit dem 8. Oktober schon rosa Substanzen in den Futterboxen festgestellt und entfernt werden.

Ob die Pferde das Rattengift gefressen haben, konnte nicht festgestellt werden. Ein Tierarzt wurde von der Besitzerin beauftragt.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell