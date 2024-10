Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt missachtet

Bad Münstereifel (ots)

Am gestrigen Donnerstag (10. Oktober) kam es um 7.30 Uhr an der Kreuzung Kölner Straße / Schleidtalstraße in Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Mann aus Bad Münstereifel befuhr mit seinem Pkw die Kölner Straße in aufsteigender Richtung. An der Kreuzung übersah er den Pkw einer vorfahrtberechtigten 19-jährigen Frau aus Kaarst und es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurde eine 19-Jährige Beifahrerin verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell