POL-EU: Küchenbrand

Schleiden (ots) - Heute Morgen (11. Oktober) kam es um 4 Uhr zu einer Körperverletzung in der Straße am Markt in Schleiden. Ein 21-Jähriger beabsichtigte das Mehrfamilienhaus zu verlassen und zur Arbeit zu gehen. Im Hauseingang wurde er zunächst von einem Unbekannten von hinten festgehalten und anschließend mehrfach mit dem Kopf gegen die Hauswand geschlagen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

