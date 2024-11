Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fehler beim Spurwechsel - Pkw gerät über Gegenfahrbahn

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.11.2024, gegen 17:00 Uhr, hat in Lauchringen auf der B 34 in Höhe eines dortigen Lebensmittelmarktes, ein Autofahrer beim Spurwechsel einen anderen Pkw übersehen. Ein 47jähriger Autofahrer wollte auf die Linksabbiegespur in Richtung Martin-Luther-Straße wechseln. Dabei übersah er einen bereits auf dieser Spur befindlichen 49jährigen Pkw-Lenker. Der Pkw des 49-Jährigen wurde in den Gegenverkehr abgewiesen und prallte gegen eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

